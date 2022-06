Diversas estradas estão em obras - Divulgação

Publicado 14/06/2022 06:31

A prefeitura de Vassouras continua investindo na recuperação das estradas vicinais, visando a melhoria na qualidade de vida da população e no escoamento da produção. Atualmente, há diversas frentes de trabalho, nas estradas de Samambaia (distrito de Andrade Pinto), com 6 km de revitalização; Barra dos Encantos (distrito de Massambará), com 7,3 km de obra; e Eufrásia Teixeira Leite, com 6,3 km de serviços; além da reconstrução de duas pontes e a Estrada do Pirauí.

Com auxílio da patrulha mecanizada, fazem parte dos serviços de manutenção a regularização da pista de rolamento, a remoção de entulhos e sujeiras, a confecção de descidas de águas superficiais, o espalhamento de material e a reconformação de taludes. Motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira e caminhão basculante são deslocados para os locais. "Investir em estradas de qualidade é investir na qualidade de vida das pessoas que moram no campo, é garantir o escoamento da nossa produção, além é claro, de investir no turismo e na economia. Nossas fazendas, por exemplo, recebem visitação de turistas de diversos estados, alavancando a nossa economia, dando maior segurança a nossa população, além de agilizar a vida das pessoas", disse a secretária de Obras, Beatriz Rocha.

"Nosso governo é focado em melhorar a qualidade de vida dos vassourenses. E assim como acontece em nossa casa, a manutenção de uma cidade tem que ser frequente. Junto a minha vice, Rosi, tenho percorrido diversos pontos do município, acompanhando as obras e as necessidades da nossa população. Estamos avançando e recuperando cada acesso, melhorando as condições de trafegabilidade", explicou o prefeito Severino Dias.