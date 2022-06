95ª DP de Vassouras - Reprodução

Publicado 09/06/2022 21:16

Um homem foi preso em flagrante transportando drogas em Vassouras, interior do Rio. Segundo a assessoria da Pcerj informou hoje (09), a prisão aconteceu após uma denúncia na segunda-feira (07). Com a informação de que um rapaz havia buscado drogas em Barra do Piraí, os policiais abordaram diversos coletivos e localizaram o suspeito em um deles, acompanhado da namorada. O rapaz e o material foram encaminhados para a 95ª DP de Vassouras.