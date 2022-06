Visita faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente - Divulgação

Visita faz parte da programação da Semana do Meio AmbienteDivulgação

Publicado 08/06/2022 12:39

Na tarde de ontem (07), como parte da programação da Semana do Meio Ambiente da prefeitura de Vassouras, alunos do do Ensino Médio do Colégio CETIC visitaram o plantio de hortaliças, legumes e árvores frutíferas da Estufa Municipal, no Parque Ecoturístico da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Rural. O projeto “Aquaponia como Solução Acessível nas Comunidades”, cujo objetivo é produzir alimentos para famílias carentes, ganhou a atenção dos jovens. "Estou emocionada com a experiência. Vou cuidar para que minha semente não morra", disse Juliana do Carmo, aluna do 2º ano que nunca havia plantado uma muda.

"Trabalhar a educação e conscientização ambiental com as crianças e jovens, da nossa cidade, tem sido uma marca da nossa gestão. Ações de preservação da nossa fauna e flora são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas e sabemos que as crianças têm um papel fundamental nesse processo, pois são agentes transformadores e fiscalizadores, além de serem o nosso futuro", disse o secretário de Meio Ambiente, Danilo Pereira, ressaltando que a estufa municipal distribui mudas de legumes, verduras e frutas gratuitamente aos agricultores locais.