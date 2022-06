Alunos puderam entender o processo - Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (10), como parte da Semana do Meio Ambiente realizada pela Secretaria Municipal de Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vassouras, alunos da Escola Municipal Prefeito Severino Sombra conheceram uma mostra do projeto "Biocombustível: Química na Prática", que vai produzir biodiesel a partir de óleo residual de fritura/óleo de soja no município.

Inovador no estado, o projeto está em desenvolvimento por meio de parceria entre a Universidade de Vassouras e a prefeitura. Um dos diferenciais da técnica é o destino adequado para o resíduo, que deixa de ser descartado no meio ambiente. Pesquisas da Sabesp mostram que 1 litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água potável. Outro benefício da substituição do diesel de petróleo por biodiesel é a redução de 80% na poluição atmosférica.

"A aplicação desse projeto gera grande ganho, tanto econômico, quanto na proteção ao meio ambiente, uma vez que reduzimos o impacto ambiental do descarte incorreto do óleo de cozinha nos nossos corpos hídricos, sem contar que é uma fonte de energia limpa", disse a coordenadora do curso de Engenharia Química da Universidade de Vassouras, doutora Cristiane de Souza. "Investir em energia limpa é investir no meio ambiente, garantindo melhor qualidade de vida para as pessoas, que é prioridade do nosso governo", ressaltou o prefeito Severino Dias.