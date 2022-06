Programa começou a funcionar em 2018 - Divulgação

Programa começou a funcionar em 2018Divulgação

Publicado 10/06/2022 09:21

Na última quarta-feira (08), a Prefeitura de Vassouras divulgou o novo edital (001/2022) do programa Bolsa Atleta. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, são 20 vagas distribuídas nas categorias Talento Esportivo, Atleta Estadual, Atleta Nacional e Atleta Internacional. Atualmente, o programa já atende 20 atletas de alto rendimento com o incentivo.



Instituído na cidade em 2006, através da Lei Municipal nº 2.231/2006, o programa só entrou em vigor de fato em 2018, com a gestão do prefeito Severino Dias e a alteração para a Lei 3.017/2018. "Muitos atletas não têm condições de arcar com todos os custos necessários para treinamento, inscrições para competições e até mesmo uma refeição adequada. O programa é uma oportunidade para ajudarmos nossos atletas a conquistarem seus sonhos e representar nossa cidade, no país e no mundo!", disse Severino Dias.