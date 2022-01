Jorginho utiliza meditação, auto-hipnose e inteligência emocional - fotos Divulgação

Publicado 17/01/2022 06:00

Rio - Campeão da Liga dos Campeões e da Eurocopa, as duas competições mais importantes do Velho Continente. Terceiro melhor jogador do ano - embora, para muitos, pudesse ter batido Messi e Lewandowski e levado a cobiçada Bola de Ouro da revista France Football. Nascido catarinense e naturalizado italiano, Jorge Luiz Frello Filho ficou mundialmente conhecido como Jorginho. Com a bola nos pés e a cabeça focada nos resultados, o meia comandou o Chelsea e a Itália nas conquistas, atingindo o apogeu de sua carreira em 2021.

A técnica, a habilidade e a raça com que encantou os gramados já são bem conhecidas. Mas o que poucos sabem é que Jorginho vem contando com uma ferramenta poderosa, a hipnose, para agregar mais força à carreira e para alcançar, como diria o rubro-negro Bruno Henrique, outro patamar no futebol. Psicoterapeuta especializado em hipnose e pós-graduado em Neurociência, Rafael Barreiros foi o guru do jogador do Chelsea rumo ao estrelato. Os dois se conheceram pelas redes e iniciaram uma parceria de sucesso.



"Minha equipe me avisou que tinha um cara do Chelsea me seguindo. Fiquei muito empolgado quando vi, embora não acompanhasse futebol há pelo menos uns três anos. Não conhecia o Jorginho, mas mandei uma mensagem pra ele agradecendo por acompanhar o meu trabalho. Ali, iniciamos o contato, mas inicialmente sem vínculo. Depois, perguntei do interesse dele em iniciar um processo de mentoria, que teria como objetivo alta performance emocional e física dentro e fora de campo. Começamos e seguimos juntos. Temos encontros mensais, mas a prática é diária. Evoluir mentalmente e emocionalmente precisa se tornar um hábito na vida de qualquer pessoa, ainda mais se for atleta; mente e corpo precisam caminhar juntos", conta Barreiros.

Técnicas conjugadas

O trabalho de mentoria com Jorginho é feito em cima de meditação, auto-hipnose e inteligência emocional, explica o guru, que trata logo de desmistificar a hipnose, uma terapia que ainda é cercada de dúvidas e até certa desconfiança.



"É muito importante entendermos que hipnose não tem vínculo espiritual ou de misticismo. Sou pós-graduado em Neurociência e comportamento, trazemos tudo para o lado da ciência. É muito importante deixar isso claro, pois já atendi outros jogadores e, geralmente, quando eles vão falar para os companheiros de time, a galera acha que é algo espiritual. O que acaba sendo ruim, pois afasta o jogador de uma ferramenta que pode elevar seu nível emocional e físico", explica o profissional, destacando que Jorginho entendeu o trabalho e se dedicou de corpo, cabeça e alma. "Jorginho é diferente! Ele é um cara dedicado, humilde e que quer evoluir cada vez mais emocionalmente e como ser humano!"



Os resultados da mentoria apareceram rapidamente com o atleta. Além dos títulos e do ano avassalador, o hipnoterapeuta aponta as principais vantagens da terapia no futebol. "O jogador passa a ter maior equilíbrio emocional dentro e fora de campo. Mas não é só isso. Tem mais habilidade para separar a vida pessoal da profissional, tem maior compreensão das suas emoções e ainda tem combustível extra para jogar. O atleta consegue mudar seu estado de forma rápida. Em um momento que está muito cansado, consegue trazer motivação, disparar adrenalina para alcançar uma bola ou mesmo se acalmar em um momento de tensão na cobrança de um pênalti. A meditação diária é saber mudar seu estado naquele momento."

Um time inteiro

O trabalho com Jorginho reacendeu a paixão de Rafael Barreiros por futebol. Atualmente, ele trabalha com alguns atletas, mas já tem como um de seus objetivos aplicar sua mentoria em uma equipe de futebol. "Já imaginou um time inteiro com o emocional bem preparado? É possível fazer isso com uma equipe. Mas, claro, o trabalho precisa ser feito de forma personalizada. Precisamos analisar as necessidades individuais e do grupo para traçar as metas e os trabalhos. Tudo precisa ser analisado. E tudo é possível quando falamos de mente", aponta.