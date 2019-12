Projeto 'FBG na Comunidade' encerra atividades do ano

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG) realiza um importante trabalho social em Volta Redonda através de diversas ações. Um dos projetos é o FBG na Comunidade, que leva às crianças a oportunidade de práticas esportivas, reforço escolar, atendimento psicológico e apoio de assistentes sociais.

Na última quinta-feira, dia 12, as crianças do projeto participaram de uma confraternização, no bairro Volta Grande III, para marcar o encerramento das atividades desse ano.



O prefeito Samuca Silva lembrou que projetos como esses são importantes para ocupar produtivamente os jovens nas comunidades.

“O projeto atua de maneira preventiva, visando tirar as crianças das ruas e oferecer atividades para ocupar o ócio no contra turno da escola”, explicou.



A ideia é proporcionar uma atuação da Fundação dentro dos bairros, contribuindo principalmente na prevenção contra a violação dos direitos das crianças e adolescentes.

“O FBG na Comunidade é uma extensão dos projetos que são oferecidos na sede, além de atendimentos em parceria com universidades, que disponibilizam psicólogos e assistentes sociais para atender às famílias dos jovens assistidos pela fundação”, explicou o diretor-presidente, Davi Silva.



Atualmente, o projeto acontece nos bairros Vila Rica/Três Poços, Volta Grande, Fazendinha e Belo Horizonte. As atividades retornam em março e as inscrições são feitas nos campos de futebol de cada bairro, onde as aulas são realizadas.