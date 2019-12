Almoço especial de Natal no Restaurante Popular de VR

Volta Redonda - O Restaurante Popular de Volta Redonda terá cardápio especial de Natal nesta sexta-feira, dia 20. Para o almoço festivo, o local recebeu decoração temática e a refeição será acompanhada de música natalina.

O cardápio de Natal vai incluir arroz à grega; feijão preto; lombo natalino, recheado com farinha de milho, calabresa e bacon; farofa natalina; salada de alface com laranja; e vinagrete.

Para os clientes que não comem o lombo natalino, a opção será ovos. Também será servido suco de morango e pudim de coco com calda de ameixa de sobremesa.

O restaurante vai funcionar no horário normal, das 10h30 às 14h30, ou até atingir as 1,5 mil refeições diárias. O valor é R$ 3,50.

O prefeito Samuca Silva lembra que a reabertura do Restaurante Popular, no dia 02 de janeiro de 2019, com recursos da própria prefeitura, garantiu dignidade a uma grande parcela da população, que lota diariamente o local para o café da manhã e almoço.

“E a elaboração de um cardápio especial para comemorar o Natal mostra que, além de servir comida de qualidade, os funcionários cuidam dos clientes. Se preocupam com o bem-estar dos frequentadores", disse.

Os cardápios são elaborados pela empresa prestadora de serviço e enviados para avaliação das nutricionistas ligadas à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

Todos os dias devem ser preparados dois tipos de salada, um prato protéico (tendo opção ovo ou isca de fígado apenas nos dias em que a preparação protéica seja suína ou pescado), uma guarnição (como macarrão, polenta, farofa), dois acompanhamentos (arroz e feijão), além de suco e sobremesa.

O preço do café da manhã é R$ 1,50, sendo que 60 unidades são distribuídas gratuitamente para pessoas em situação de rua cadastradas no Centro POP. O almoço custa R$ 3,50, sendo que as pessoas inseridas no programa Bolsa Família pagam R$ 2,00, além disso, 150 refeições são gratuitas para pessoas em situação de rua cadastradas no centro pop.



O Restaurante Popular funciona na Avenida da Integração, bairro Aterrado, em dias úteis, respeitando o calendário da Prefeitura de Volta Redonda. O local serve 600 cafés da manhã, entre 6h e 9h, e 1,5 mil almoços, das 10h30 até 14h30 ou até esgotarem as 1,5 mil refeições.

Durante o recesso de fim de ano da Prefeitura de Volta Redonda, o local vai abrir nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro e volta a funcionar normalmente a partir do dia 02 de janeiro.