‘Natal do Amor’ reúne pessoas de todas as idades em VR

Volta Redonda - O Natal do Amor de Volta Redonda transformou a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, num cenário natalino com a instalação de mais de dez mil lâmpadas que retratam os ícones da festa que comemora o nascimento de Jesus.

Famílias inteiras, de todos os bairros do município e cidades vizinhas, aproveitam o passeio e registram tudo em fotos e vídeos. O prefeito Samuca Silva afirma que o período natalino celebra o amor, a paz e a confraternização.

“É um orgulho para Volta Redonda reunir pessoas de todas as idades num cenário encantador, que foi no que se transformou a Vila Santa Cecília. Conseguimos proporcionar momentos de lazer e sonho com essa decoração”, disse Samuca, lembrando que o Papai Noel está na Praça Brasil todas as noites para receber as crianças e completar a magia do Natal.



A decoração inclui Árvore de Natal gigante, com 17 metros, onde o Papai Noel espera as crianças; Bola de Natal de 5 metros; duplas de estrelas; um Papai Noel gigante; e torres pisca-pisca.

A Vila Santa Cecília ainda tem outras três árvores de Natal: uma no entroncamento das Ruas 18A e 18B com a Rua 33, outra nas proximidades do Sider Shopping, e a terceira na Praça Rotary.



Michele Aparecida, Márcia Gomes e Gleice Belo Campo, mãe, avó e tia das crianças João Gabriel, de oito anos, e Miguel, de nove meses, foram na noite de sábado, dia 14, do bairro Paraíso, em Barra Mansa, para ver a decoração de Natal da Vila.

“Viemos todos os anos. É sempre mágico. As crianças e os adultos ficam encantados com as formas gigantes e também com a figura do Papai Noel”, falou Márcia.



Wallace Vieira Azevedo Gomes e Camila Serqueira, do bairro Retiro, levaram as filhas Emilly, de seis anos, e Mariah Valentina, de três meses.

“Gosto do Natal e aqui está tudo lindo”, contou Emilly, já puxando os pais para a fila em direção ao Papai Noel.



Patrícia Verreschi e Rafael Freitas da Silva, do bairro Belmonte, estavam com o filho Bernardo, de quatro anos.

“Ele não consegue parar de olhar para o alto atraído pelas luzes e, confesso, que nós também estamos maravilhados”, disse Rafael.



E para confirmar que o cenário não comove só as crianças, a família Canedo, do Retiro, reuniu Rafael, Sérgio, Silvia e Tiago, todos adultos, para um passeio sábado à noite pela Praça Brasil.

“Queremos tirar fotos em todos os lugares. A decoração está incrível”, falou Rafael Canedo.