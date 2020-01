Força tarefa realiza limpeza de Volta Redonda após forte temporal

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realizou uma força tarefa de limpeza dos pontos que foram atingidos pela forte chuva de quinta e sexta-feira, dias 9 e 10. Mais de 120 profissionais da Secretaria de Infraestrutura (SMI) trabalharam desde a madrugada para minimizar os transtornos causados pelos fortes temporais com o auxílio de caminhões e sete retroescavadeiras.

Mais de dez locais do bairro Retiro receberam as equipes da SMI, além das regiões do Açude, Vale Verde, Santa Rita do Zarur e Belmonte. Segundo a Coordenadoria de Prevenção e Defesa Civil, ao todo, foram registrados nos dois dias, 39 ocorrências, sendo que os bairros Belmonte, Retiro, Vila Brasília e Santa Rita do Zarur registraram pequenos desmoronamentos.

A cidade registrou pontos de alagamento no Retiro, Açude, Vila Brasília, Santa Rita do Zarur, Nova Esperança e Candelária. O prefeito Samuca Silva acompanhou as equipes pela cidade. Segundo Samuca, Volta Redonda investiu na prevenção para evitar danos maiores nesta época de chuvas.

“Desde 2019 estamos trabalhando na prevenção. Em abril uma forte chuva atingiu a cidade contabilizando estragos significativos. A partir deste fato já começamos a nos preparar para a época do ano onde chove muito. Com a operação Guarda-Chuva estamos percorrendo diversos locais, fiscalizando e intervindo para que não aconteça maiores danos. Estamos todos em alerta e a equipe da SMI está realizando um ótimo trabalho na limpeza dessas áreas”, garantiu.

De acordo com o pluviômetro na sexta-feira, dia 10, na região do bairro Santa Cruz e Santa Rita do Zarur choveu um acumulado de 61,9mm em apenas uma hora. Já na região do Retiro choveu 38mm durante o mesmo período.

Na quinta-feira, dia 09, a cidade registrou um acumulado de 28mm de chuva, entre 16 e 17 horas, quantidade esperada para todo o dia. Ou seja, em 30 minutos choveu o que era estimado para 24 horas.