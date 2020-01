Prefeito Samuca Silva lança oficialmente o ‘VR Parking’

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, conversou com a população na Vila Santa Cecília no final da manhã desta segunda-feira, dia 13, para lançar oficialmente o “VR Parking”.



O novo sistema de estacionamento rotativo do município foi implantado na Vila Santa Cecília e no centro comercial da Avenida Amaral Peixoto há uma semana e está em fase de testes até o dia 20 de janeiro.



O número de vagas para idosos também aumentou. Enquanto o Estatuto do Idoso prevê 5% de vagas destinadas a esse público, em Volta Redonda, 10% das vagas são para os idosos, sendo elas gratuitas, situação que não acontece em grandes capitais.



“O ‘VR Parking’ tem um sistema moderno e eficiente, utilizando tecnologia de ponta. É mais uma inovação da nossa gestão que colocou Volta Redonda na 43ª posição entre as cidades mais inovadoras do país”, destacou Samuca.



Ele explicou ainda que os bilhetes para utilização do rotativo poderão ser adquiridos pelo aplicativo ‘Digipare’ instalado no celular ou em estabelecimentos comerciais cadastrados, com pagamento em cartão de débito e crédito, além de dinheiro ou boleto bancário.



“Os motoristas ainda contam com monitores treinados para dar informações sobre o aplicativo e fornecer o bilhete”, disse o prefeito.



Samuca afirmou também que o novo sistema de estacionamento rotativo respeita e contribui para melhorar a mobilidade urbana e além disso, aumenta a circulação no comércio, promovendo um maior número de vendas.



O morador do Santo Agostinho, Luiz Carlos, afirmou que vai à Vila Santa Cecília diariamente a trabalho e aprovou o estacionamento rotativo.



“Hoje consigo achar vaga para o carro com rapidez e próximo ao local onde tenho que ir. E tem sempre um monitor por perto para me fornecer o bilhete”, contou.



O presidente da EPD (Empresa de Processamento de Dados), Matheus Moreira Cruz, agradeceu a parceria da Guarda Municipal e da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) na implantação do “VR Parking” e lembrou que o investimento em tecnologia é notado em outros projetos em Volta Redonda.



“Criamos o FiscalizaVR, aplicativo que permite à população ajude a resolver os problemas da cidade; o Painel da Transparência; o Cerca Inteligente, que monitora veículos que entram e saem do município; o IPTU Digital; além da ampliação da cobertura por fibra ótica, levando conectividade para escolas e unidades de saúde”, enumerou Matheus.



Patrícia Nunes, representante da empresa que administra o “VR Parking”, reforçou que o sistema utiliza tecnologia de ponta e lembrou outro ponto positivo. “O rotativo garantiu quase cem empregos diretos e indiretos para Volta Redonda”, disse.

'VR Parking' está funcionando há uma semana e permanece em fase de testes até o dia 20 de janeiro - Divulgação O ‘VR PARKING’ – O estacionamento rotativo vai funcionar das 8h às 18h, de segunda à sexta-feira, e das 8h às 14h aos sábados. Os centros comerciais foram divididos em três zonas.

A Zona Azul engloba as principais ruas e avenidas com maior rotatividade dos bairros Vila Santa Cecília, Centro e Aterrado. As vagas que estiverem nessa zona terão um valor de R$ 2,50/hora. A Zona Verde abrange os bairros Retiro, Santo Agostinho, 207 e Ponte Alta, onde o valor será de R$ 2,00/hora.

Tanto na Zona Azul, quanto na Zona Verde, os veículos podem permanecer no local por, no máximo, 3 horas. A Zona Laranja inclui as ruas adjacentes com o valor de R$ 1,50/hora e com permanência de, no máximo, 4 horas.



Com o novo sistema de estacionamento rotativo, o número subiu de 1890 para 5393 vagas sinalizadas, sendo 1485 na Vila Santa Cecília, 1690 no Aterrado, 555 no Centro, 1442 no Retiro, e outras 221 distribuídas na Rua 207, Santo Agostinho e Ponte Alta. O número de vagas para idosos e deficientes também triplicou com a implantação do 'VR Parking'.