Ações de prevenção à dengue são realizadas em Volta Redonda

Volta Redonda - A programação das ações de prevenção à dengue em Volta Redonda para o ano de 2020 começou na terça-feira, dia 14, pela região do bairro Santo Agostinho. O trabalho ainda será realizado na próxima sexta-feira, dia 17, no Conforto.



Na semana que vem, também na terça e sexta-feira, dias 21 e 24, a equipe de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde estará na região do Retiro e no bairro Eucaliptal, respectivamente.



O prefeito Samuca Silva lembra que o serviço de prevenção à dengue é realizado na cidade durante todo ano, porém é ainda mais importante no verão, por conta do calor e das chuvas. Por isso, fez um alerta à população.



“Temos que ser vigilantes. A prefeitura está mobilizando as equipes da secretaria de Saúde, promovendo visitas para identificar possíveis focos do mosquito e orientar os moradores e donos de imóveis sobre como vistoriar a casa. Todos devem colaborar na luta contra a dengue”, lembrou Samuca.



No Santo Agostinho, os Agentes de Combate às Endemias contaram com a parceria dos profissionais da unidade da Atenção Básica do bairro e com a Pastoral da Criança da Igreja Católica. O ponto de encontro era em uma tenda, montada pela equipe da Vigilância Ambiental, ao lado do Ginásio Poliesportivo Darcy Ribeiro.



Os moradores recebem das 7h30 ao meio-dia, panfletos informativos sobre a prevenção à dengue e ainda são realizadas visitas domiciliares para identificação de focos do mosquito e orientação sobre os cuidados para evitar a proliferação do Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.



A supervisora Geral do Controle da Dengue, Maria de Fátima Arantes da Silva, explicou que esses bairros foram escolhidos para o início do trabalho por terem apresentado, em anos anteriores, índice de infestação maior que outras regiões do município de acordo com o LIRAa (Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes Aegypti).



“É muito importante orientar os moradores e torná-los aliados no combate ao mosquito. Somente juntos vamos vencer essa luta”, afirmou Fátima.



Confira a programação completa:



Sexta-feira, dia 17 – Bairro Conforto

Ponto de encontro na Unidade Básica de Saúde da Família (Avenida Nossa Senhora da Conceição, antiga Rua 4, nº 359)



Terça-feira, dia 21 – Bairro Retiro

Ponto de encontro na Praça Piero Rafaelo Villani (Avenida Sávio Gama)



Sexta-feira, dia 24 – Bairro Eucaliptal

Ponto de encontro na Unidade Básica de Saúde da Família (Rua Vereador Raimundo Diogo, nº 341)