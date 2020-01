Volta Redonda investe R$ 6,5 milhões em melhorias através do Furban

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban), realizou nos três primeiros anos da atual gestão uma série de melhorias em vários bairros, incluindo contenções, manutenções, drenagens e praças.



No total, foram investidos R$ 6.517.780,49 entre 2017 e 2019 para a realização de 132 intervenções em benefício da população.



“Mesmo com a crise econômica, conseguimos administrar os recursos e investir em melhorias para os cidadãos. Tudo com diálogo e transparência, fazendo gestão e respeitando o dinheiro público”, ressaltou o prefeito Samuca Silva.



Os investimentos foram distribuídos em 60 obras de contenção (R$ 2,7 milhões), 46 manutenções (R$ 2 milhões), seis obras de drenagem (R$ 606 mil), além de 15 intervenções em praças (R$ 952 mil).



Entre as obras de destaque estão as relacionadas às contenções, que têm o objetivo de preparar a cidade para o período de fortes chuvas. Uma das regiões beneficiadas foi o Complexo Vila Brasília, que recebeu 18 intervenções e cerca de R$ 980 mil em investimentos.



Na região foram realizadas seis obras de contenção – com destaque para a execução de contenção e estabilização de talude na Viela 11, Escadão 255, nº 26, no Vila Brasília.



Também foram feitas 10 manutenções de núcleos de posse, como as obras de manutenção e melhorias na Servidão entre os números 729 e 679 da Rua 6 até a Rua 6-B, no bairro Verde Vale.



O Complexo Vila Brasília recebeu ainda o projeto VR Colorida (ação social que leva grafiteiros para dar colorido a áreas de lazer), além de reparos e revitalizações em praças dos bairros Vila Brasília e Fazendinha. Nesses três primeiros anos de governo, o VR Colorida foi implementado em 15 intervenções pela cidade.



Outros pontos também foram beneficiados pelos investimentos do Furban, como o bairro Santo Agostinho, que recebeu manutenção em 13 servidões. O fundo comunitário promoveu ainda a fabricação e instalação de lixeiras de fácil coleta e que não acumula água em vários bairros.



Neste ano, a prefeitura já entregou 29 Certidões de Regularização Fundiária (título de propriedade) a famílias do Parque São Jorge, através do programa Escritura Fácil. As próximas entregas dos títulos estão previstas para os bairros Santo Agostinho, Santa Cruz e Vila Rica-Três Poços.



O Furban também está preparando a construção de paradas de pontos de ônibus em concreto armado nos centros comerciais. Para este ano, estão previstos três pontos deste tipo no bairro Aterrado.



“Também estamos implementando mais melhorias através do programa Orgulho de Volta, que durante todos os dias deste ano estará entregando pelo menos um investimento diariamente à população. É um legado que deixamos para os cidadãos e uma forma de trazer novamente à tona esse orgulho de viver em Volta Redonda”, garantiu o prefeito Samuca Silva.