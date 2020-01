Passeios e pontos turísticos

Conheça algumas das principais atrações do município de Volta Redonda.



Memorial dos Ex-Combatentes



Localizado na Praça Monte Castelo, Bairro Sessenta - Volta Redonda, em homenagem aos pracinhas brasileiros que lutaram na II Guerra Mundial.





Memorial 9 de Novembro



O Memorial 9 de Novembro é um monumento, de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer. Foi inaugurado no dia 1º de Maio de 1989, na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, em homenagem aos três operários da CSN (William Fernandes Leite, Valmir Freitas Monteiro e Carlos Augusto Barroso), mortos no dia 09 de novembro de 1988, durante conflito com as tropas do Exército, que aconteceu na greve dos operários em 1988.



Memorial Zumbi



Espaço dedicado à cultura afro, o Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, oferece atividades gratuitas para a população de Volta Redonda. Música, dança, bate-papo, capoeira, debates e outras ações acontecem de segunda à sexta-feira no local.



Rua 18, nº 88, Vila Santa Cecília.



Telefone: (24) 3342-9870





Praça Brasil



A construção da praça que fica na Vila Santa Cecília foi iniciada em 1954 e sua inauguração ocorreu 1957. Ornamentada com obras de arte, como um conjunto de três estátuas, em bronze, simbolizando a siderurgia e homenageando os trabalhadores da CSN e o obelisco central com gravações em alto-relevo de diversas etapas da fabricação do aço.



Zoológico Municipal

O Zoológico Municipal de Volta Redonda, também conhecido como Horto Municipal, funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 16h30.

R. 93-C, 1171 - Vila Santa Cecília



Telefone: (24) 3350-7061/ 3350- 7056