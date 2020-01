Funcionamento da Estação de Tratamento de Água é restabelecido em Volta Redonda

Volta Redonda - O Saae VR informa que o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte foi retomado após a passagem da mancha de óleo que apareceu no rio Paraíba do Sul.

A autarquia ressaltou que foi realizada e analisada a coleta da água e que esse procedimento ocorre de hora em hora, conforme a metodologia padrão do Saae.



O vazamento aconteceu fora do município de Volta Redonda e está sendo apurado pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente) em parceria com a SMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda) e SMMA de Barra Mansa. A intenção é localizar os responsáveis pelo vazamento.