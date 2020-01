Encontro de Jornadas de Folia de Reis encanta Volta Redonda

Volta Redonda - A Folia de Reis em Volta Redonda foi celebrada neste domingo, dia 19, quando seis grupos da cidade realizaram suas apresentações no Memorial Zumbi, encantando a população.

O Encontro de Jornadas de Folia de Reis é uma realização da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura (SMC), que conta com uma comissão dos grupos de cultura popular e manifestação religiosa.

O objetivo é dar mais força e apoio aos mestres e foliões. Além das apresentações, o evento definiu para abril a realização do XXII Festival Regional de Folias de Reis, que ocorre tradicionalmente na Ilha São João.

O prefeito Samuca Silva destacou a importância dessa manifestação cultural e lembrou que a Folia de Reis é um importante patrimônio na cidade.

“É muito importante resgatar essas memórias e nossa gestão quer incentivar cada vez mais as iniciativas populares”, disse Samuca, informando que no encontro, a Secretaria de Cultura apresentou para a comissão a criação de um projeto de lei que tornará essa manifestação cultural Patrimônio Imaterial de Volta Redonda. A comissão conta com 17 grupos da cidade.

Neste domingo, dia 19, seis grupos realizaram apresentações no Memorial Zumbi - Divulgação

Para as mestras Andreia e Elisangela Rocha da Jornada da Paz, do bairro Água Limpa, essa tradição é passada de geração em geração.

“Tem muito anos que nós participamos da Folia de Reis, somos muito devotos. Meu pai fundou essa jornada. Aqui temos filhos, netos, sobrinhos que passam essa importante cultura para frente. Muitos grupos se acabaram por brigas e desavenças, mas a Folia é maior que isso. Ficamos muito felizes em participar e em abril estaremos nos apresentando também”, contaram as irmãs.

A Folia de Reis recorda a visita dos Reis Magos (Melchior, Baltasar e Gaspar) ao menino Jesus logo após o nascimento, levando presentes e orientados pela Estrela de Belém que os guiou até o local do nascimento.

“A gestão do Samuca tem feito muito por nossa cultura popular, sempre de maneira democrática e participativa. Mais do que o encontro em si, hoje pudemos reconhecer todo trabalho destes mestres de Folias que formam a comissão”, enfatizou a secretária de Cultura, Aline Ribeiro.