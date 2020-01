Programa 'Orgulho de Volta' inicia obra no bairro Água Limpa

Volta Redonda - O programa ‘Orgulho de Volta’ da Prefeitura de Volta Redonda continua com os investimentos diários para a população da cidade. Neste domingo, dia 19, os moradores do bairro Água Limpa foram contemplados com o início das obras de reforma do campo de futebol da comunidade, construção de uma pista para caminhada e manutenção da praça.

O prefeito Samuca Silva lembrou que sem uma gestão pública de eficiência não seria possível fazer tantos avanços no município.

“A cobrança que eu faço para minha equipe é a cobrança que eu escuto nas ruas de Volta Redonda. É a cobrança contra o descaso. Eu estou aqui pela melhoria da cidade, por uma Volta Redonda melhor para todos”, disse.

Samuca aproveitou para falar das obras já concluídas e anunciou a inauguração das intervenções no Túnel 20 para março.

“Hoje nós estamos entregando oficialmente a recuperação da Alameda 1, a contenção da calçada e o guarda corpo na Rua Visconde do Rio Branco. Mas eu não poderia entregar essas obras, sem anunciar novos investimentos pra o bairro”.

O diretor do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), Ronie Oliveira, contou que já foram investidos no Água Limpa mais de R$ 1,2 milhão, tudo com recursos próprios do Fundo.

“Foram 14 intervenções aqui no bairro, dentre elas a rede de água pluvial e a revitalização do Túnel 20. Há anos as pessoas sofriam com alagamentos e agora isso não acontece mais”, lembrou.

Robson Del Campo é morador do local há 20 anos e contou que a obra será de muitos ganhos para a população.

“Aqui tava faltando lazer para os moradores. Não tínhamos muita coisa para fazer e acho que, com a reforma, vai ficar bem melhor e trazer mais diversão e lazer para o bairro”.

E os investimentos continuam nesta segunda-feira, dia 20, com a inauguração da Quadra Poliesportiva da Fazendinha, que fica na Rua Deolindo Miguel, s/n°.