Técnico exalta vitória do Voltaço sobre o Botafogo

Volta Redonda - O Volta Redonda iniciou o Campeonato Carioca com o pé direito. Diante do seu torcedor, o Esquadrão de Aço venceu o Botafogo por 1 a 0, com gol de Saulo Mineiro.

Vitória que deixou o comandante Luizinho Vieira animado com a atuação da equipe durante a estreia no Campeonato Carioca 2020.

“Sempre é bom começar vencendo. Trabalhamos muito durante a semana para justamente achar o conjunto ideal, mas também a parte física, porque sabíamos que seria um diferencial neste início de competição. A vitória traz alguns pontos importantes, mas, principalmente, que estamos evoluindo no decorrer das últimas semanas”, destacou.

O placar da partida foi 1 a 0, porém, o Volta Redonda teve um gol anulado em um lance polêmico, onde o bandeirinha marcou impedimento de Bernardo, e criou diversas chances de aumentar o marcador, inclusive acertando a trave. Poder ofensivo que deixou o comandante tricolor feliz.

“Tivemos um volume que, até para início de competição, me deixou bem feliz. Na verdade, o que mais me agradou foi que conseguimos controlar o jogo sem bola. Praticamente não perdemos o controle da partida e isso é muito importante. Principalmente para termos uma marcação mais próxima do adversário e chegar rápido ao ataque”, analisou.

A próxima partida do Voltaço será nesta quarta-feira, dia 22, às 16h, novamente no Raulino de Oliveira, diante da Cabofriense.

Agora é enaltecer o trabalho dos atletas, mas já pensar no próximo jogo. Vamos cobrar este rendimento dos atletas para não deixar cair. Temos mais um jogo importante em casa na quarta-feira, contra uma equipe forte e muito bem montada. Vamos precisar vencer a briga pela posse de bola novamente e competir para que possamos sair de campo com mais uma vitória", disse o técnico.