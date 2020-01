Operação Águas Limpas acontece em vários pontos de Volta Redonda

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda, iniciou nesta segunda-feira, dia 20, a operação Águas Limpas. O objetivo é realizar vistorias em empresas com potencial de poluição, como postos de gasolina, oficinas mecânicas e lava jatos.



Ao todo, três equipes da secretaria estão realizando a fiscalização e cobrando os responsáveis a documentação necessária, além de orientar sobre questões ambientais, dando um prazo de trinta dias para as devidas adequações.



“As equipes já realizam ações de fiscalização de forma preventiva para evitar danos ambientas na cidade. Estamos intensificando essa vistoria devido à mancha de óleo que surgiu no Rio Paraíba do Sul na última semana, que comprometeu a capacitação de água pela ETA Belmonte, responsável por fornecer água para boa parte da população de Volta Redonda”, disse o prefeito Samuca Silva.



As equipes do Departamento de Licenciamento e Guarda Ambiental da SMMA iniciaram a ação com fiscalizações em diversos pontos da cidade. O secretário de Meio Ambiente, Maurício Ruiz, acompanhou os fiscais na Avenida Beira Rio.



“A SMMA deflagrou a operação Águas Limpas, que tem como objetivo realizar um mutirão para fiscalizar quase 50 empreendimentos na cidade potencialmente poluidores, especialmente postos de gasolina, oficinas mecânicas e lava jatos e que façam uso de lubrificantes parecidos com os que foram encontrados no Paraíba do Sul. É uma operação de caráter educativo, mas se forem constatadas situações graves serão aplicadas multas”, avisou o secretário.



De maio a dezembro de 2019, a SMMA realizou mais de 2500 ações fiscais gerando centenas de notificações e multas ambientais que, somadas, chegaram a quase R$ 2 milhões. Segundo Diogo Silva, gerente de um dos estabelecimentos vistoriados, a iniciativa da prefeitura é muito importante.



“Nosso óleo queimado retirado dos carros é recolhido mensalmente por uma empresa autorizada. Estamos dentro das adequações que são previstas pela lei e sabemos da importância da fiscalização tanto para nós que andamos corretos como para os outros para que possam se adequar”, falou.