Santo Agostinho recebe obra de mobilidade urbana em Volta Redonda

Volta Redonda - O bairro Santo Agostinho recebeu nesta quarta-feira, dia 22, investimento na área de mobilidade urbana. O bairro foi o primeiro beneficiado com ações para melhorar o trânsito em 2020 no município de Volta Redonda.



As obras para construção de uma rotatória na Rua Alfredo Moreira começaram no último dia 13 e devem ser concluídas no próximo dia 30 de janeiro. A intervenção vai facilitar o acesso ao interior do bairro, inibir as conversões irregulares e evitar acidentes.



No Santo Agostinho, o trabalho foi desenvolvido em parceria pelas secretarias municipais de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), de Meio Ambiente (SMMA) e de Infraestrutura (SMI). Para execução da obra, houve a remoção do canteiro central, a realocação de poste de iluminação e poda de árvores.



Agora, o local está recebendo sinalização horizontal e vertical. A STMU ainda vai transformar em mão dupla na Rua Boa Vista e, por isso, foi refeita a sinalização dos acessos à Rua 1027.



De acordo com o arquiteto da diretoria de Mobilidade Urbana da STMU, Flawbervann Ribeiro Prudente, a rotatória vai disciplinar o trânsito, permitindo o cruzamento de vias com segurança.



“Os condutores não respeitavam as sinalizações no local e faziam conversões irregulares, aumentando o risco de acidentes. A rotatória fica na interseção da Avenida Alfredo Moreira com a Rua Aracaju e vai possibilitar ao motorista que desce do viaduto Prefeito Nelson Gonçalves acessar o interior do bairro e também para quem vem de dentro do bairro seguir no sentindo UPA”, explicou.



O prefeito Samuca Silva lembrou que os investimentos em mobilidade urbana acontecem, gradativamente, desde o início de sua gestão.



“Implantamos o Tarifa Comercial Zero, que facilitou a mobilidade entre os principais centros comerciais do município; aumentamos em 3,5 mil o número de vagas com a implantação do rotativo VR Parking; convocamos novas empresas para operar linhas de ônibus que não atendiam a contento a população; e ainda vamos realizar a licitação para melhorar o transporte de passageiros na cidade”, afirmou Samuca.



Outras intervenções foram realizadas para melhorar a mobilidade urbana em Volta Redonda. Uma no bairro Jardim Amália com a implantação de mão inglesa na Rua Cel. Camilo de Assis Pereira. E também as obras de acesso ao shopping Park Sul na Rodovia dos Metalúrgicos e a ciclovia do bairro Santa Cruz.