Hospitais e unidades de saúde

Hospital das Clínicas de Volta Redonda - HCVR

Rua 41 C, 160 - Vila Santa Cecília

Telefone: (24) 2102-0001



Hospital São João Batista - UHG

Rua Nossa Senhora das Graças, nº 235 - Colina

Telefone: (24) 3339-4242



Hospital Hinja

R. Henrique Hoppe, 70 - Jardim Normandia

Telefone: (24) 2102-2121



Hospital Municipal Dr. Munir Rafful - HMMR

Endereço: Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, Av. Jaraguá, 1020 - Retiro

Telefone: (24) 3339-9393



Hospital Unimed Volta Redonda

Rod. dos Metalúrgicos, 2500 - Jardim Belvedere

(24) 3364-2600 (24) 2102-7000



Hospital Regional do Médio Paraíba Doutora Zilda Arns Neumann

VRD-001 - Roma

Telefone: (24) 3339-6844



Serviço de Pronto Atendimento - CAIS Aterrado

R. Paulo Leopoldo Marçal, 298 - Aterrado

Telefone: (24) 3339-9566



Serviço de Pronto Atendimento do Conforto - CAIS Conforto

Endereço: R. 2, 267 - Conforto

Telefone: (24) 3339-4191