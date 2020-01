Volta Redonda ganha novo totem na entrada da cidade

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou, neste domingo, dia 26, o totem “Eu amo Volta Redonda”. O mais novo ponto turístico do município fica entre a Rodovia dos Metalúrgicos e a Rodovia do Contorno. A ação faz parte do programa “Orgulho de Volta”, que irá entregar um investimento por dia para a população da cidade.



“Esse é o segundo totem que entregamos à população, de cinco que implantaremos na cidade. O próximo será implantando no Zoológico Municipal, em sua inauguração. Essas ações fomentam o turismo e mostram todo o amor e o orgulho que temos em viver nessa cidade”, explicou o prefeito Samuca Silva.



O presidente da associação de bairro da São Geraldo, Fabio da Silva, destacou que Volta Redonda, mesmo com toda a dificuldade, vem crescendo.



“Quero agradecer ao prefeito que mesmo com os problemas financeiros vem se esforçando para realizar melhorias na cidade. Após a inauguração da Rodovia do Contorno, por exemplo, o bairro São Geraldo melhorou consideravelmente com a diminuição no fluxo dos caminhões e carros. Essa ação impactou positivamente a vida dos moradores”, disse.



O piloto de Fórmula Inter de Volta Redonda, Daniel Mageste, esteve no evento e enfatizou o orgulho de representar Volta Redonda.



“Fico feliz em ver nossa cidade crescendo e se desenvolvendo. Eu faço questão de levar o nome da cidade para todos os cantos do Brasil e do mundo. Essas ações dão destaque a cidade e colaboram com seu crescimento”, declarou.



Através do “Orgulho de Volta”, a Prefeitura de Volta Redonda entregou, na última semana, o Centro de Informações Turísticas. O local tem como objetivo à promoção do turismo na cidade.



A próxima entrega do programa é o Centro de Atendimento Integrado à Criança e Adolescente que será entregue a população, às 18h, nesta segunda-feira, dia 27.