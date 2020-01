Rua de Lazer completa três anos com atividades para a população de Volta Redonda

Volta Redonda - A tradicional Rua de Lazer de Volta Redonda completou três anos e, para comemorar a data, a Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) realizou aulão de zumba, rodadas de capoeira, caminhada e alongamento para a população da cidade.

“A Rua de Lazer é um espaço democrático criado para que a população realize atividades físicas e recreativas no domingo, para que as famílias possam ir com segurança para praticar qualquer atividade voltada ao lazer e ao fomento ao esporte”, disse o prefeito Samuca Silva.

Para a aposentada Célia Alves Pereira, a aula de zumba foi surpreendente.

“Eu adorei essa atividade. Desde que fecharam a rua eu venho caminhando e hoje teve essa ação. Fiquei feliz em participar”, disse.

Durante todos os domingos a Radial Leste é fechada para a população utilizar o espaço. Em datas comemorativas a equipe da SMEL sempre leva atividades ao local. Para Daniel Santos, o local é ideal para as famílias.

“Meu filho aprendeu a andar de bicicleta aqui nesta rua. Eu adoro esse espaço e acho que deveria colocar mais atividades aqui”, disse o metalúrgico.