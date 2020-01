Volta Redonda cria 3.590 novos empregos de 2017 a 2019

Volta Redonda - Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que, durante o governo do prefeito Samuca Silva, Volta Redonda registrou um saldo positivo de 3.590 novos empregos gerados, o que corresponde a quase 100 novos postos de trabalho por mês, durante os últimos 36 meses.

Com isso, a cidade segue em busca da meta, para os próximos cinco anos, de recuperar as 9.681 vagas com carteira assinada que foram fechadas entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016.



Os dados do Caged mostram que, entre 2017 e o final de 2019, Volta Redonda registrou 73.397 admissões formais, com carteira assinada. O cálculo é relativamente simples: das mais de 9.600 vagas fechadas no período anterior, quase 3.600 foram recuperadas em 36 meses.

Restam, portanto, cerca de 6.000 postos de trabalho a serem reabertos. A um ritmo de 100 postos por mês, essa tarefa levaria sessenta meses, ou cinco anos.



Entre os exemplos de medidas que incentivaram os negócios já estabelecidos, encontram-se a flexibilização do horário do comércio, uma das primeiras medidas do atual governo, a implantação do Alvará Fácil, através do sistema do Regin, o fim da taxa de alvará para Microempreendedores Individuais e a implantação do Tarifa Comercial Zero, que aumentou a circulação de pessoas nos principais centros comerciais da cidade.



Para atrair novos empregadores, a medida mais importante foi a criação do Polo Metalmecânico, que tem potencial para gerar quase quatro mil postos de trabalho. Além disso, a prefeitura vem tornando cada vez mais ágeis e transparentes os procedimentos para a implantação de novas empresas na cidade.



"De todos os desafios que encontramos quando assumimos a prefeitura, a geração de empregos é um dos mais importantes. Com mais pessoas empregadas, melhora a qualidade de vida de cada família onde passa a haver mais alguém contribuindo para a renda, o que gera mais consumo e mais empregos. Além disso, com mais atividade econômica, melhora a arrecadação e podemos investir cada vez mais no bem-estar das pessoas", avaliou Samuca Silva.