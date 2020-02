Volta Redonda - Os moradores do bairro Santa Cruz reuniram a família e prestigiaram mais uma entrega do programa “Orgulho de Volta”, que prevê um investimento por dia para a população de Volta Redonda durante todo ano.

Desta vez, a comunidade recebeu a Praça Leandro Thomé Damaciano, na Rua Celino de Souza Barud, totalmente reformada. O prefeito Samuca Silva lembrou que o programa “Orgulho de Volta” está completando um mês da primeira entrega e contou que no mês de janeiro a população recebeu 35 investimentos em diferentes áreas.

“Fizemos obras de infraestrutura, como esta praça que vai atender toda família; investimos em saneamento; na saúde; em mobilidade urbana; e vamos fazer muito mais até o fim do ano”, garantiu Samuca.

O investimento foi realizado por meio de emenda impositiva do Vereador Vair Duré. O presidente do Furban (Fundo Comunitário Municipal), Ronie Oliveira, lembrou o início das obras da praça, no final do mês de agosto de 2019.

“Hoje o local é outro e com certeza será o principal ponto de entretenimento, esporte e lazer do bairro. Tem conforto para os adultos e segurança para as crianças brincarem”, falou.

Ele lembrou ainda que o Santa Cruz, nesta gestão, já recebeu a Praça da Torre; o programa Escritura Fácil; revitalização na região da Caixa D’Água. Além disso, o Saae-VR está realizando ligação de água nas garagens dos imóveis, um pedido dos moradores.

“Em breve, será feito o recapeamento asfáltico da estrada de acesso ao bairro e também na Avenida dos Ex-Combatentes”, avisou Ronie.

Thiago Coelho, de 24 anos, estava com a filha Anna Júlia, de cinco. Ele comentou que, assim como a filha, nasceu no bairro Santa Cruz. “Também gostava de brincar aqui e hoje trago minha filha. A diferença é que a praça dela está muito melhor e mais bonita que na minha época”.

Praça revitalizada com espaço para lazer e prática de esportes - Divulgação

Daiane Rocha, que mora no bairro vizinho Santa Rita do Zarur, estava com o filho Miguel, de cinco anos, e o sobrinho Guilherme, de oito.

“Vim prestigiar, tenho família no bairro. E agora vou ter que vir mais vezes, as crianças adoraram o espaço”, contou, destacando a pintura colorida do piso com brincadeiras como a pista de amarelinha.

A área de esporte e lazer recebeu piso de concreto, que foi pintado de forma lúdica; mesas para jogos de tabuleiro e tênis de mesa; e churrasqueira. Também foi executada recuperação e troca dos alambrados no entorno do campo de grama sintética; reparos no guarda corpo; além de reforma dos brinquedos do parquinho infantil; e pintura especial do projeto VR Colorida. A obra durou cerca de quatro meses e significou um investimento de R$ 34,5 mil.