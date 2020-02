Aprovados em concurso para Guarda Municipal são convocados em Volta Redonda

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda segue investindo também na segurança pública e acaba de convocar 49 aprovados no concurso público para a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), referente ao edital 003/2018-SMA, que previa apenas 10 vagas de novos agentes da corporação.



Os candidatos a novos guardas devem comparecer ao Auditório do SAAE-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), na Avenida Lucas Evangelista, no Aterrado, na próxima terça-feira, dia 11, às 9h.



O prefeito Samuca Silva afirma que a convocação dos aprovados no concurso era muito aguardada pela Guarda Municipal e, mais ainda, por quem participou do concurso.



“Esta é mais uma conquista para a corporação, que vem recebendo investimentos que valorizam a categoria e ampliam o trabalho da Prefeitura no apoio à Segurança Pública de nossa cidade”, disse.



Dentre as ações da Prefeitura, destacam-se a aquisição de dez novas viaturas Renault Oroch; a criação da Secretaria da Guarda Municipal, que deixou ser um Departamento subordinado à Secretaria Municipal de Administração (SMA); a nomeação de um guarda municipal para comandar a corporação; o projeto de Plano de Carreira da corporação; além de diversos cursos de capacitação.



O Governo Municipal ainda adquiriu novos uniformes e equipamentos para a corporação. Também foram realizados pagamentos de gratificações, de acordo com a função, e adequação do piso salarial, além de auxílio alimentação.



Na segurança, a Prefeitura implantou também a nova Cerca Inteligente, com monitoramento por câmeras ultramodernas de todas as principais entradas e saídas da cidade.



Nesta primeira reunião, os convocados são recebidos por funcionários do departamento de Recursos Humanos, tiram dúvidas sobre o processo de contratação e são encaminhados para exame médico. O não comparecimento acarretará na desistência do candidato.