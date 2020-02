Chuva provoca deslizamento de terra no bairro Santa Cruz

Volta Redonda - A chuva desta sexta-feira, dia 7, provocou um deslizamento de terra na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal foram ao local para desobstruir a via.

Defesa Civil e Guarda Municipal foram acionadas - Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi acionado com a informação de que havia uma vítima soterrada, mas os agentes descartaram a possibilidade e confirmaram que não houve vítimas no acidente.



De acordo com a prefeitura o trânsito será mantido em meia pista, pois a previsão é de chuva e novos deslizamentos podem ocorrer no local. A Guarda Municipal vai monitorar o tráfego.