Prefeitura de Volta Redonda lança o ‘VR Democracia’

Volta Redonda - Dando continuidade aos investimentos do programa ‘Orgulho de Volta’, a Prefeitura de Volta Redonda lançou nesta terça-feira, dia 11, o ‘VR Democracia’.

Através desse site, a população poderá acessar todas as leis que serão enviadas ao Legislativo. Para conhecer basta acessar www.voltaredonda.rj.gov.br/vrdemocracia

A plataforma permite a edição de propostas legislativas enviadas pelo Poder Executivo. Sendo assim, todos os projetos de lei de autoria do prefeito passarão por essa ferramenta e cada cidadão pode ter acesso, além de opinar em cada parte do processo.

As edições são públicas e podem ser utilizadas, por exemplo, em audiências públicas. O prefeito Samuca Silva contou que Volta Redonda é a primeira cidade a implantar essa ferramenta de Democracia Digital.

“Nosso governo sempre prezou o diálogo e a transparência. Somos a primeira cidade a implantar esse sistema, que será mais uma importante ferramenta de participação popular”, disse.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, André Soares, todos os meios que prefeitura criou, desde 2017, fomentaram e facilitaram a participação popular na tomada de decisões no município.

“A gente já começou no primeiro ano com o Plano Plurianual (PPA), que foi feito de forma participativo e digital. Logo após, já entramos com o Orçamento Participativo (OP) Digital, em que a população pode dizer suas prioridades. Esse governo não só coloca à disposição do cidadão as ferramentas para participar, mas realmente escuta e coloca em prática os pedidos”, afirmou o secretário.

Durante o evento também foi lançado o site oficial do programa ‘Orgulho de Volta’. Na página, a população pode conferir todos os investimentos já lançados, a agenda da semana e outras informações. Basta acessar o endereço: www.voltaredonda.rj.gov.br/orgulhodevolta/.



Orgulho de Volta

A próxima ação do ‘Orgulho de Volta’ será nesta quarta-feira, dia 12, com a implantação de serviços do INSS no Na Hora. O evento será às 11h.