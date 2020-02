Arena Esportiva completa um ano aberta para prática de atividades

Volta Redonda - Com um ano de funcionamento, a Arena Esportiva de Volta Redonda se tornou um local de fomento à prática esportiva na cidade. No local, funcionam o Centro Municipal de Artes Marciais (Cemam), o Projeto de Iniciação Desportiva (PID) e o Projeto Melhor Idade em Movimento, com aula de pilates, caminhada e corrida orientada.



Além disso, equipes de rugby, beisebol e futebol americano da cidade utilizam o espaço para treinamento. A sede administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) também foi transferida para a Arena.



“Há um ano, o que era uma construção abandonada se transformou em uma ótima opção para a prática de atividades físicas para a população de Volta Redonda. Atendendo a todas as faixas etárias em um espaço adequado, recebendo eventos ligados ao atletismo e ao esporte na cidade. A Arena está aberta para receber a população para realizar alguma atividade física”, afirmou Samuca Silva.



Apenas com os programas ligados a SMEL, são mais de 2.300 alunos atendidos. Já no Cemam, mais de 340 alunos participam das aulas de artes marciais e outras 600 pessoas participam das aulas de pilates.



“Investir em esporte é investir em saúde e educação também. Hoje, a Arena Esportiva conta com toda a infraestrutura para a realização de projetos, eventos e competições, possuindo ampla acessibilidade a pessoas com deficiência, com rampas e banheiro adaptados. Atendemos a população em todas as faixas etárias e o que fazemos é promoção à saúde”, destacou.



Em 2019, nove eventos foram realizados no local, como algumas provas dos Jogos Estudantis (Jevre) e dos Jogos Municipais da Pessoa com Deficiência (Jompede). Também aconteceram festivais de atletismo e corridas.



Para Paulo Souza, que utiliza a Arena Esportiva para correr durante alguns dias da semana, o espaço é muito bom para os usuários.



“Frequento a arena há alguns meses e acho o espaço excelente. A corrida que foi realiza no fim do ano foi muito boa. Além disso, o espaço oferece outras atividades, como as aulas de artes marciais que diversas crianças realizam. Só tenho elogios a fazer, tanto pelo espaço como para a equipe da SMEL”, contou.



A arena funciona de terça-feira a sexta-feira, das 6h às 12h e de 13h30 às 17h30, no sábado o espaço funciona de 7h às 11h e domingo de 7h às 10h.