Volta Redonda assina convênio para novo posto de serviço do INSS

Volta Redonda - Em mais uma ação do programa “Orgulho de Volta”, a Prefeitura de Volta Redonda e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) assinaram nesta quarta-feira, dia 12, convênio para descentralizar serviços da autarquia federal, implementando um posto de atendimento para a população no ‘Na Hora’, no bairro Retiro.



O prefeito Samuca Silva destacou a importância desse novo posto de atendimento do INSS.



“Em breve, a unidade já estará funcionando para atender a população de Volta Redonda, que terá no Na Hora os atendimentos que eram realizados apenas no Centro. Prestar um bom serviço para a população é dever do poder público e, através dessa parceira, vamos melhorar ainda mais esse atendimento”, contou.



Segundo o gestor do ‘Na Hora’, Almazyr Mattos, a unidade está se preparando para disponibilizar os serviços.



“Estamos capacitando nossos funcionários. Já temos toda a estrutura para receber esses serviços e oferecer a população de Volta Redonda”, disse.



Entre os serviços do INSS que serão oferecidos no Na Hora estão a solicitação de aposentadoria por idade, rural, urbana ou por tempo de contribuição; pensão por morte previdenciária, auxilia-reclusão, amparo assistencial ao idoso, amparo assistencial ao deficiente físico, salário maternidade, certidão de tempo de contribuição, cópia de processos, extratos previdenciários, revisão de benefícios e recurso junto a Junta de Recursos da Previdência Social (JRPS).



Segundo o gerente executivo do INSS, Erik Higino, as ações e serviços estão atendendo a demanda da população.



“Tudo que envolve a previdência é muito grande. E esse convênio vai favorecer a população e devolver esse serviço aos que contribuíram com a previdência social. Temos uma visão otimista sobre essas ações. Esperamos atender a população da melhor forma possível”, contou.