Volta Redonda realiza fiscalização em locais de queda de barreiras

Volta Redonda - A fiscalização da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) de Volta Redonda, com apoio da Defesa Civil, esteve em quatro pontos do município onde houve queda de barreiras, queda de árvore e deslizamentos de terra, para verificar as condições de segurança do local onde passam as linhas de ônibus.



O objetivo é o retorno do transporte coletivo aos moradores, desde que cessado o impedimento de riscos para a segurança de usuários e operadores do sistema. O chefe da Fiscalização, Sidnei Costa, deu detalhes do trabalho.



“Viemos verificar a possibilidade de retomada no atendimento do serviço de transporte coletivo, que está suspenso parcialmente por razões de segurança dos usuários, pedestres e condutores, em decorrência das fortes chuvas, causando deslizamentos e quedas de barreiras nas vias públicas que fazem parte do trajeto do transporte público”, disse.



As vias públicas inspecionadas foram a Rua Barão de Mauá no Jardim Belmonte; a Estrada da União com as ruas Antonio Dias e Engenheiro Francisco Sabóia, no Retiro; a Avenida Nostório, no Belo Horizonte; e a Rua do Mutirão, na Fazendinha.

A inspeção foi realizada pelos fiscais da STMU, acompanhados por engenheiros da Defesa Civil e um representante da operadora Viação Sul Fluminense, que atende as linhas nos bairros.



A equipe confirmou in loco a situação de cada via, para fazer a análise do estado e condições das vias para o tráfego. Com base na análise dos técnicos, foi elaborado um relatório com informações precisas de cada ponto fiscalizado e com as necessidades específicas para que o tráfego dos ônibus seja normalizado.



O relatório foi enviado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e Defesa Civil, para se haja as devidas intervenções levantadas pelos fiscais, como recomposição de encosta, recuperação asfáltica, entre outras medidas.