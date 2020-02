Operação Tapa Buracos nos bairros de Volta Redonda utiliza 25 toneladas de asfalto

Volta Redonda - Apesar das chuvas dos últimos dias que prejudicaram a operação Tapa Buracos com asfalto a quente, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), continua o trabalho de manutenção e recomposição do asfalto.



O serviço acontece em vários bairros da cidade, com frentes deslocadas para a estrada do bairro Santa Cruz, Vila Santa Cecília, Santo Agostinho, Nossa Senhora das Graças, Voldac e Aterrado, nesta sexta-feira, dia 14.



A secretaria está utilizando neste serviço cinco caminhões, uma retroescavadeira, três rolos de compactação asfáltica para fazer maior aderência do asfalto à quente ao solo, além de 30 homens na operação. As equipes começam a trabalhar cedo, sempre a partir das 7 horas, e terminam às 16h30.



Cerca de 25 toneladas de asfalto estão sendo utilizados para fechar os buracos nas ruas do município. O secretário municipal de Infraestrutura, Toninho Oreste, comentou a necessidade de urgência da operação nas vias da cidade, que está sendo realizada aproveitando a estiagem das chuvas.



Toninho Oreste pretende intensificar com mais homens e equipamentos no final de semana, caso o tempo melhore.



“Muitos buracos estão se abrindo por conta das fortes chuvas que vem caindo com mais frequência. Os buracos trazem insegurança, perigo para as pessoas, podendo provocar a quebra das rodas do veículo. Então, estamos intensificando com o uso de 25 toneladas para fechar esses buracos. Não vamos deixar nenhum buraco aberto para garantir a segurança do trânsito”, disse Oreste.



O secretário acrescentou que nos finais de semana, se o tempo ajudar, a operação Tapa Buracos continua num ritmo ainda mais acelerado, aproveitando a redução do movimento de veículos nas vias públicas.



“A administração municipal tem urgência, mas pretende entregar um serviço de boa qualidade à população, fundamental na segurança do trânsito”, finalizou.