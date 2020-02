Volta Redonda adere à campanha pela erradicação do sarampo

Volta Redonda - A cidade de Volta Redonda aderiu à campanha nacional para interrupção da circulação do sarampo no Brasil. Este dia 15 foi o segundo sábado de fevereiro com todas as unidades da Atenção Básica abertas para receber o público alvo da vacinação.



As 46 unidades funcionaram das 8h às 17h, disponibilizando as doses para crianças a partir de seis meses e adultos até os 59 anos. O prefeito Samuca Silva afirmou que é um compromisso com a saúde pública facilitar o acesso da população à vacina e, assim, garantir a ampliação da imunização contra o sarampo.



“O funcionamento das unidades básicas no sábado permite que toda a família seja vacinada, já que a maioria das pessoas não trabalha no fim de semana”, disse o prefeito, informando que Volta Redonda participa de todas as campanhas propostas pelos governos Estadual e Federal.



A auxiliar de escritório Margareth Freire, de 54 anos, moradora do bairro Brasilândia, foi logo cedo ao posto.



"É importante se vacinar. Acordei cedo e vim para a unidade de saúde. É rapidinho e de graça. Todos deveriam vir", disse Margareth.



Da mesma forma, Cristina Rocha, contadora, também de 54 anos, moradora do bairro Niterói, aproveitou a campanha para colocar o seu calendário de vacinação em dia.



“É preciso que as pessoas tenham consciência e venham vacinar, para prevenir tanto às doenças que estão presentes como as que ressurgiram após erradicação”, ressaltou Cristina.



O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, reafirmou que Volta Redonda não tem registros de casos da doença, mas lembrou que as campanhas de vacinação são estratégias para interromper a circulação do vírus.



“É importante ressaltar que a vacina contra o sarampo está disponível durante todo o ano nas unidades da Atenção Básica em Volta Redonda”, falou.



Com foco na erradicação da doença, Volta Redonda terá mais um Dia D de vacinação contra o sarampo. No dia 07 de março, todas as 46 unidades básicas abrem novamente, das 8h às 17h, para atender à população alvo da campanha.