‘CityZoo’ passa a contar com a participação de guia turístico

Volta Redonda - Apenas duas semanas após o lançamento, o “CityZoo” já tem novidades para a população. A partir deste domingo, dia 16, todas as sete viagens do Tarifa Comercial Zero com destino ao Zoológico Municipal contam com a participação de guia turístico.



Durante o percurso, os passageiros vão conhecer a história e curiosidades sobre o zoo por meio de palestra e brincadeiras interativas.

O prefeito Samuca Silva afirmou que é muito gratificante assistir essa nova configuração do Tarifa Comercial Zero.



“Inicialmente, a linha foi criada para interligar os principais centros comerciais de Volta Redonda, movimentando a economia e gerando empregos. E com o “CityZoo” passou a atender a população também para o lazer. Agora, o programa ganha ainda uma conotação cultural”, falou, lembrando que o serviço é gratuito.



De acordo com a guia turística, Lanne Moura, que vai trabalhar no “CityZoo”, a ideia é começar falando apenas sobre o zoológico.



“Posteriormente, vamos abordar os diversos pontos turísticos de Volta Redonda. Durante a viagem, do Retiro à Vila Santa Cecília, passando pelo Aterrado, podemos ver o Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura; a Praça da Chaminé; a Praça Brasil e muito mais”, exemplificou, contando que pretende apresentar a cidade de forma descontraída, interagindo com os passageiros.



Lanne é formada pelo Curso de Guia de Turismo do Senac Angra dos Reis e já trabalhou em Angra e Niterói, ambas no Rio de Janeiro. Sobre Volta Redonda, ela afirmou que está se aperfeiçoando em treinamentos com servidores da prefeitura municipal, leituras e vivências como moradora.

“Acho maravilhosa essa iniciativa da prefeitura. Ainda mais que tenho filhos. Isso vai facilitar até mesmo na escola, quando tiver algum trabalho sobre a história de Volta Redonda”, comentou o pai.



Juliana Costa, de 34 anos, também moradora do Vila Brasília, adorou a novidade.



“Tem muitos locais de Volta Redonda que eu não sei a história. Agora com esse novo serviço vou poder conhecer mais sobre a minha cidade. E tudo isso de graça”, comemorou Juliana.



CITYZOO - O “CityZoo” garante transporte de qualidade, com conforto e segurança, para a principal área de lazer do município, que atrai três mil pessoas, em média, por domingo. O projeto conta com sete viagens, de hora em hora, com saída do bairro Retiro, entre 9h e 15h.



O ônibus permanece por dez minutos em frente ao zoo e faz o retorno com os passageiros.