Volta Redonda convoca mais de 150 professores concursados

Volta Redonda - A rede pública de Educação ganhará o reforço de mais 153 professores com a convocação dos aprovados no concurso público 009/2019. A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Educação (SME), realizou, na última sexta-feira, dia 14, o chamamento de 80 candidatos aprovados para o cargo de Docente I e mais 73 para Docente II.



O processo prevê a contratação de 606 profissionais da Educação, sendo o maior concurso público já realizado pela Prefeitura de Volta Redonda em toda a história.



“Era um concurso esperado há muito tempo. A SME já está convocando esses aprovados e esperamos que, em breve, eles possam começar a trabalhar na educação de Volta Redonda, atendendo a demanda de profissionais na rede municipal. Desejo boa sorte aos aprovados e peço que os demais candidatos fiquem atentos às próximas convocações”, disse o prefeito Samuca Silva.



Foram convocados para o cargo de Docente I, nas habilidades para Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática; e Docente II para atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamental.



Os aprovados e convocados nesta primeira etapa devem comparecer na terça-feira, dia 18, às 9h, no auditório da Secretaria de Educação, no bairro Niterói. A lista oficial com os nomes dos convocados está disponível através da página http://www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico/.