Pré-carnaval animou a Rua de Lazer em Volta Redonda

Volta Redonda - A edição especial da Rua de Lazer neste domingo, dia 16, fez a população de Volta Redonda cair na folia. O pré-carnaval na Radial Leste teve participação da bateria do Bloco da Vida, aulão em ritmo de samba e marchinhas, além de desfile com acessórios e fantasias improvisadas pelos frequentadores do evento.



A Rua de Lazer fica à disposição da população das 8h às 18h, mas o clima esquentou mesmo foi durante a recreação especial, das 9h às 11h. Os componentes da bateria do Bloco da Vida, vestidos com a camisa do bloco, encerraram a festa com músicas tradicionais do Carnaval brasileiro e também tocaram o samba enredo da agremiação para 2020 “Do alto, a terra é azul”.



“A Rua de Lazer Especial Pré-Carnaval proporcionou um momento de alegria, sociabilidade e descontração a todos que prestigiaram o evento neste domingo, através desta tradicional festa popular”, afirmou a secretária de Esporte e Lazer, Maria Paula Tavares.



Ivonete Lopes, de 69 anos, moradora do bairro Siderlândia, era uma das mais animadas.



“Hoje vim brincar com as amigas. Eu adoro carnaval e hoje estou aproveitando. Não tem coisa melhor do dançar com as amigas”, disse Ivonete.



Quem também aproveitou foi a dona de casa Maria Moreira, de 68 anos, moradora do Siderlândia.



“Viemos em grupo. Eu e minhas amigas vamos nos divertir. E o dia está lindo, próprio para isso”, disse a dona de casa.



O projeto é realizado desde 2017 e tem como objetivo fomentar o lazer para população da cidade e atividade física em um local democrático e de fácil acesso. Os dois quilômetros da Avenida Radial Leste ficam fechados para o trânsito de veículos e são destinados para essas atividades.