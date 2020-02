Voltaço estreia nesta quarta, dia 19, na Copa do Brasil

Volta Redonda - O Voltaço foi eliminado da Taça Guanabara, no último domingo, dia 16, quando empatou em 1 a 1 com o Boavista, em Saquarema. Mas o Tricolor de Aço, já virou a chave e seguiu nesta segunda-feira, dia 17, para o Sergipe-SE, onde, na quarta-feira, dia 19, às 15h30, no estádio Simão Dias, enfrenta o Lagarto pela estreia da Copa do Brasil.

O meio-campo Marcelo, autor do gol de empate do Voltaço diante do Boavista na semifinal, lamentou a eliminação, mas afirma que o resultado não irá afetar o desempenho do Voltaço diante da equipe sergipense.

“Claro que ficamos chateados por não termos alcançado a classificação para a final da Taça Guanabara, mas não temos tempo para ficar lamentando a derrota. Agora é levantar a cabeça, analisar e corrigir os erros que tivemos, principalmente no primeiro tempo, porque temos a nossa estreia na Copa do Brasil. Sabemos da importância da partida e do tamanho do desafio que teremos, por isso, precisamos estar com foco total no confronto”, disse.

O camisa 8 tricolor ainda comentou sobre o fato do Voltaço ter a vantagem do empate para se classificar à segunda fase da competição nacional.

“A vantagem é boa, mas não podemos entrar em campo pensando só em nos defender. Vamos para jogar o nosso jogo, com muita sabedoria para buscarmos esta importante classificação para a próxima fase”, completou.