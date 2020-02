‘Orgulho de Volta’ entrega revitalização da Creche Madre Tereza de Calcutá

Volta Redonda - O programa ‘Orgulho de Volta’ entregou mais uma melhoria nesta terça-feira, dia 18, para a educação de Volta Redonda. A Creche Madre Tereza de Calcutá foi revitalizada, beneficiando os mais de 130 alunos que desde 2018 são atendidos em quatro turmas de tempo integral.



De acordo com o prefeito Samuca Silva, serviços de eliminação dos pontos de infiltração, uma nova pintura e a reforma do telhado foram realizados no local, com um investimento de 25 mil reais na creche.



“Em cada canto da cidade estamos realizando melhorias e entregando a população. Investir na educação pública de qualidade é o nosso dever como gestão. Essa creche é importante para o morador do bairro que pode contar com uma educação de qualidade e um ambiente estruturado para seu filho se desenvolver. Essa semana vamos entregar outras revitalizações nas escolas de outros bairros. As reformas e revitalizações estão acontecendo desde 2017 nas unidades escolares de Volta Redonda”, destacou o prefeito.

Segundo Camila Rocha, representando a associação de moradores do Volta Grande I e II, a estrutura da creche é muito boa.



“Só temos que agradecer pela conquista e reforma dessa creche tão importante para o morador do bairro. Ela tem uma estrutura maravilhosa e sabemos que esse espaço é relevante para o crescimento dos alunos. É um presente que o Volta Grande está ganhando”, disse.



A secretária de Educação, Rita Andrade, enfatizou a importância e dedicação da direção da creche.



“Só temos a agradecer. Principalmente o prefeito que nos possibilitou esse sonho. É um prazer atender essa comunidade, sabemos que essa melhoria era um desejo da diretora Maria José que se dedicou para que essa melhoria acontecesse. É importante para os moradores do bairro e para nossos alunos ter uma creche com turmas em tempo integral e com uma equipe diretiva tão capacitada”, disse a secretária.



A diretora da Creche Madre Tereza de Calcutá, Maria José Assis Silva, foi homenageada na cerimônia.



“É uma alegria por este sonho ser realizado, e poder oferecer aos nossos alunos uma estrutura de conforto. Hoje é um dia especial estou lecionado há 26 na unidade escolar. Estou saindo de licença, mas sigo a disposição da equipe e agradeço a SME e a prefeitura. Obrigada a todos”, declarou a diretor que vai se aposentar.



A próxima entrega do Programa ‘Orgulho de Volta’, será no Centro Municipal de Educação Infantil Oscar Rodrigues Cardoso, nesta quarta-feira, dia 19, no bairro Vila Rica - Três Poços, às 10h.