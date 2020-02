Jovem morre depois de ser baleado na cabeça

Volta Redonda - Um jovem, de 25 anos, não resistiu após ser baleado na cabeça neste domingo, dia 23, em Volta Redonda. O caso aconteceu no período da manhã, no bairro Ilha Parque.



De acordo com as informações do Hospital São João Batista, o jovem, identificado como José Carlos dos Santos, foi encaminhado para unidade, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.



Ainda segundo as informações do hospital, o jovem chegou em estado grave, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos.



O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda. E ainda não há informações sobre o que motivou o crime.