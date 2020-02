Bairros de Volta Redonda recebem manutenção durante feriado prolongado

Volta Redonda - Ruas e praças de Volta Redonda estão recebendo as equipes da Secretaria de Infraestrutura (SMI) que estão atuando na manutenção durante feriado prolongado de carnaval.

São cerca de 700 homens realizando recapeamento asfáltico, manutenção e reparo de intertravados, limpeza de bueiros, caiação, capina, reparo, limpeza e melhoria no sistema de drenagem pluvial, roçada, retirada de resíduos e de entulhos, além de raspagem de barro em toda a cidade.

Nesta segunda-feira, dia 24, 250 homens realizaram capina e roçada no Açude IV, no Aterrado, Barreira Cravo, Jardim Normandia e Jardim Amália. Outras equipes estão retirando terra na Rua Deolindo Miguel, no bairro Fazendinha, na via Sérgio Braga e Ponte Alta. Já os bairros Roma, a Rodovia dos Metalúrgicos e Santa Cruz estão ganhando recapeamento asfáltico.

Vários bairros estão recebendo serviços de capina, roçada, limpeza de bueiros e canaletas, retiradas de entulhos, tapa-buracos, entre outros - Divulgação

O secretário de Infraestrutura, Toninho Oreste, reforçou que a equipe conta com equipamentos como caminhão espargidor de asfalto, rolo compactador de asfalto, caminhões e retroescavadeiras.

“Estamos fazendo uma varredura em toda cidade. Fizemos uma programação para que todos os bairros sejam atendidos durante esse feriado prolongado. Nosso trabalho está atendendo a uma solicitação do prefeito Samuca para manter a cidade limpa e bem cuidada”, disse o secretário.