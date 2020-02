Rodoviária de Volta Redonda deve receber 10 mil pessoas depois do feriado

Volta Redonda - A volta para casa após o feriado prolongado do Carnaval deve movimentar a Rodoviária Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda, nos próximos dias. A previsão é que na quinta-feira, dia 27, o horário de maior movimento seja entre 17h e 22h. A frota será reforçada em 13% neste dia.



De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), que administra o terminal, a expectativa é que cerca de 10 mil passageiros desembarquem até o dia 28 na cidade. O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Maurício Batista, faz um alerta para segurança.



“É muito importante ficar de olho nas regras de segurança, como não deixar as bagagens nas mãos de terceiros e ficar atentas na hora do embarque”.

A previsão é que na quinta-feira, dia 27, o horário de maior movimento seja a partir das 17h - Divulgação

Na última semana, houve um aumento de pelo menos 22% na frota de ônibus para atender a demanda de quem ia deixar a cidade. Entre os destinos mais procurados para este ano estavam o Rio de Janeiro, Angra dos Reis, São Paulo e Belo Horizonte.