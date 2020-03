Jovem é baleada dentro de bar, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda

Volta Redonda - Uma jovem, identificada como Iolanda Martins Mariano Berlindo, de 20 anos, foi morta a tiros no início da noite de sábado, dia 29, em Volta Redonda.



De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu dentro de um bar, na Rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Água Limpa. A PM foi acionada para verificar disparos de armas de fogo e que uma pessoa teria sido baleada.



Quando os agentes chegaram no local, a vítima já havia sido socorrida por populares e encaminhada ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. O registro do crime foi feito na delegacia de Volta Redonda e a polícia está investigando o caso.