Aulas do pré-vestibular do MEP começam nesta segunda-feira, dia 02

Volta Redonda - Nesta segunda, dia 02, inicia a jornada dos novos vestibulandos do pré-vestibular do MEP ( Movimento Ética na Política) de Volta Redonda. Dos 90 inscritos de forma presencial, 76 com documentação completa serão acolhidos na Comunidade Eclesial Santo Antônio, bairro Niterói, local cedido para os programas educacional, sociopolítico e inter-religioso do MEP.

A 21ª turma a ser classificada para o pré-vestibular cidadão 2020, estudará em dois espaços: Núcleo Niterói, na sede do Movimento e Núcleo Retiro, na sede da Sociedade São Vicente de Paulo, na av. Ceará.

As aulas iniciam com a ‘Semana de Sensibilização’ de 2 a 6 de março, período em que os inscritos conhecerão a filosofia pedagógica da Escola MEP, e optarão para seguirem ou não no MEP.

“O processo inclusivo é realizado com palestras de conselheiros do Movimento, religiosos, especialistas das áreas de educação, assistência social, medicina, operadores do direito ligados à Defensorias Públicas -Promotoria de Justiça, e também depoimentos de ex-alunos e animação cultural. O foco será a consciência cidadã humanitária”, informou a equipe pedagógica.

No processo de acesso para fechamento da nova turma, os candidatos(as) farão ainda uma redação focando temas relativos à política municipal da cidade.

“Interessante, há uma corrida para os estudos de muitos, tanto que 60% das pessoas inscritas estão fora da escola de 1 até 20 anos”, revelou a Davi Souza, jovem conselheiro do MEP e integrante da equipe da secretaria.

A coordenação do MEP informou que não há mais vagas disponíveis. As inscrições ocorreram antes do carnaval. Contudo, há possibilidade de inscrições nos projetos Projeto Oportunidade (IPI- Minerlândia), Pré-ENEM (Projeto Vida), Pré-Vestibular Comunitário( Paróquia Sto Agostinho), e ainda CEDERJ e FEVRE.