Volta Redonda - Por conta da chuva dos últimos dias, três residências foram interditadas em Volta Redonda. Durante a noite de domingo, técnicos da Defesa Civil vistoriou as casas que ficam no bairro Vila Brasília e avaliou que seria um risco para as famílias permanecerem em suas residências.



De acordo com a Defesa Civil, os moradores aceitaram a recomendação e foram para casa de familiares.

Outras ocorrências foram registradas na cidade: três deslizamentos de terra, mas sem grandes transtornos que colocassem a população em risco.



Ainda por conta da chuva, o nível do Rio Paraíba do Sul subiu e ruas sob duas pontes foram interditadas na noite de sábado. Um ponto foi na Ponte Pequetito de Amorim , no bairro Niterói, e na Ponte Doutor Murilo Cesar dos Santos, no bairro Aterrado. As estruturas continuavam interditadas na manhã desta segunda-feira.



A Defesa Civil procurada pela reportagem informou que continua monitorando as áreas de risco. A previsão para esta segunda-feira é de que a chuva continue durante todo o dia em Volta Redonda.

Em caso de deslizamento ou alagamento, a orientação é para que os moradores se desloquem a um local seguro, levando roupas, remédios de uso contínuo, alguns alimentos e documentos. Moradores de áreas de risco devem ficar atentos à orientação da Defesa Civil, que são enviadas via SMS. Em situação de emergência, ligue 199.