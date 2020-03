Professores de Educação Física participam de curso sobre suporte de vida

Volta Redonda - Profissionais de Educação Física de Volta Redonda participaram nesta segunda-feira, dia 02, de um curso de renovação do Suporte Básico de Vida (SBV). Ao todo 40 professores que atuam na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) passaram pela capacitação.



O objetivo do curso é ensinar um conjunto de medidas e procedimentos técnicos de suporte de vida de forma a não agravar lesões já existentes ou gerar novas lesões. De acordo com informações do Conselho de Educação Física, a execução do curso básico rápido de SBV proporciona até 60% de chance de sobrevivência da vítima.

A secretária de Esporte e Lazer, Maria Paula Tavares, falou sobre a importância de capacitar os profissionais de Educação Física.

“Estamos sempre buscando melhorar nosso atendimento e, principalmente, qualificar ainda mais os nossos profissionais para a realização de um ótimo trabalho. Nossos professores trabalham diretamente com a população da cidade e o Suporte Básico de Vida é um importante meio de salvar vidas”, disse.

Já a professora Fabiana Miranda, comentou que a capacitação mostra o cuidado que a SMEL tem com seus alunos.

“Participar deste momento fortalece o cuidar dos munícipes atendidos nas atividades da SMEL e a segurança dos profissionais no aperfeiçoamento relevante ao Suporte Básico de Vida, mostrando a cumplicidade com a profissão e o Conselho que nos rege”, falou.

A capacitação foi realizada na Arena Esportiva e segundo os organizadores acontece a cada dois anos. Ao todo, nesta segunda-feira, dia 02, três cursos foram realizados durante o dia para os professores.

A ação foi uma parceira entre Prefeitura de Volta Redonda e o Conselho Regional de Educação Física (CREF).