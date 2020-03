Prefeito Samuca Silva anuncia filiação ao PSC

Volta Redonda - Samuca Silva agora é do PSC. A novidade foi divulgada no final da tarde desta sexta-feira, dia 06, durante uma entrevista coletiva no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda. Estavam presentes na cerimônia de filiação, a direção executiva estadual do PSC e ainda diversos secretários municipais e líderes políticos.

O prefeito Samuca Silva disse que se sente honrado por ter sido convidado para participar do PSC e assim ajudar o partido no Sul do Estado.



“Fico muito feliz em receber o convite do Pr. Everaldo e o Governador do Estado, de estar neste projeto político de salvar o Rio de Janeiro. Momento de resgate da credibilidade política, moral, administrativa e financeira. Portanto, hoje é um dia especial porque ninguém te convida para sua casa quando não gosta de você. Estou feliz com este momento, disse Samuca.

Novidade foi divulgada em entrevista coletiva nesta sexta-feira, dia 06 - Divulgação

O coordenador político do PSC, Marcos Dias, que é irmão do pastor Everaldo, presidente nacional da legenda esteve no encontro e comentou a filiação do Samuca ao partido.



“O Samuca tem demonstrado muita vontade nesse cuidado com a cidade então estar próximo ao governador que também tem esse sentimento de transformação vai ser muito importante. Essa vontade de oferecer para sociedade realmente o que ela precisa. Como gerar emprego e renda, educação com qualidade, saúde funcionando, segurança. É um resgate de um tempo que ficou perdido, quando só alguns tinham chance e eram privilegiados”, afirmou Marcos Dias.



O prefeito Samuca ainda destacou que governador Witzel e o pastor Everaldo ficaram felizes em contar com sua presença na legenda por conta dos avanços conquistados, como o prêmio Prefeito Empreendedor Nacional do Sebrae e fazer de Volta Redonda a cidade que mais gerou empregos no Rio em 2019.