Goleiro aposta na força do Voltaço em casa para vencer o Vasco

Volta Redonda - Com 100% de aproveitamento no Raulino de Oliveira e nenhum gol sofrido em quatro partidas, o Volta Redonda quer fazer do fator casa a sua principal arma para vencer o Vasco neste domingo, dia 08, às 16h, pela segunda rodada da Taça Rio.

Um dos principais protagonistas da vitória do Esquadrão de Aço na estreia do segundo turno diante do Macaé, com um pênalti defendido e, pelo menos, três defesas difíceis, o goleiro Douglas Borges coloca respeito ao adversário, mas destaca que o Voltaço entrará em campo preparado para brigar pelos três pontos.

“Viemos de uma vitória muito importante que nos motiva a lutar pela classificação para as semifinais novamente. Teremos um jogo muito difícil contra o Vasco no domingo, que, além de ser uma equipe de maior investimento, vem crescendo muito nos últimos jogos e merece sempre o nosso respeito. Sabemos da nossa força no Raulino, estamos com 100% de aproveitamento e vamos fazer de tudo para seguir vencendo em casa”, disse o goleiro tricolor.

Douglas Borges ainda aproveitou para convocar a torcida para a partida do próximo domingo em volta Redonda.

“Em todos os nossos jogos em casa, o incentivo que veio da arquibancada foi fundamental e no domingo não será diferente. Esperamos ter mais uma vez o apoio do nosso torcedor, que vem cantando e jogando com o time os 90 minutos. Vamos juntos buscar mais uma importante vitória e seguir na briga pela classificação para a semifinal”, declarou.