‘Orgulho de Volta’ entrega revitalização da Escola Luiz Cantanhede

Volta Redonda - A Escola Municipal Luiz Cantanhede de Carvalho Almeida, no bairro Brasilândia, foi revitalizada através do Programa ‘Orgulho de Volta’, da Prefeitura de Volta Redonda. A entrega aconteceu nesta, sexta-feira, dia 06.



A unidade escolar atende 259 alunos, em quatro turmas de Educação Infantil e seis turmas de Ensino Fundamental Anos Iniciais. Segundo informações do governo municipal, foram investidos mais de R$ 150 mil em melhorias e revitalização, como pintura das salas de aula, sala de informática, refeitório, pátio e toda área externa.



Também foram realizadas obras de acessibilidade com a construção de dois banheiros totalmente acessíveis, colocação de piso tátil e construção de rampa coberta na entrada principal da escola, sala de informática e acesso para a quadra.

A parte externa da unidade teve ainda a participação do projeto VR Colorida. A solenidade de entrega contou com apresentações culturais e musicais dos alunos.



“Colocamos como prioridade a saúde e a educação. E nosso objetivo é estruturar as unidades e melhorar as instituições que estavam sucateadas e sem nenhum investimento em infraestrutura. Estamos investindo cada dia mais na melhoria da educação de Volta Redonda e na valorização dos profissionais da área. São diversas conquistas, como Plano de Cargos e Carreiras, que estamos atendendo, além do maior concurso público da história e o respeito ao piso nacional para o professor”, disse o prefeito Samuca Silva.



De acordo com Nildiane Santos, mãe do aluno especial Natan, de 8 anos, a escola atende todas as necessidades de acessibilidade do filho.



“Só tenho a agradecer pelo carinho e pelo serviço de qualidade prestado a ele. A direção já avisou que em breve ele terá um acompanhante e que já está em andamento esse processo. No começo fiquei com medo pois ele veio transferido de outra unidade muito boa também, mas aqui tem acessibilidade e o acolhimento foi fantástico”, disse.