Projeto ‘SMEL nos Bairros’ acontece neste final de semana

Volta Redonda - O bairro Açude II recebe neste sábado, dia 07, a partir das 14 horas, a primeira edição de 2020 do programa ‘SMEL nos Bairros’. Serão oferecidas atividades recreativas como jogos de salão, pintura, mini futebol, amarelinha, jogos populares e de rua, além de atividades esportivas de futsal, basquete, handebol, voleibol, circuito funcional e dança.

Também haverá apresentação do grupo da Melhor Idade em Movimento do ginásio do bairro e de Taekwondo e, ainda, informações sobre os projetos e programas da Smel.



“Com essas ações, a Smel descentraliza os serviços e pode contar com a participação de mais pessoas nas atividades que atingem todas as faixas etárias. É muito importante levar esses eventos aos bairros, proporcionando mais opções de lazer aos moradores e principalmente incentivando a prática esportiva”, disse o prefeito Samuca Silva.



A ação 'SMEL nos Bairros' tem como objetivo fomentar o esporte, o lazer e exercícios físicos, dando mais oportunidade à população a participar de uma tarde de vivências, informações e acolhimento, desde crianças até a pessoa idosa.

A secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Maria Paula Tavares, destacou a importância do papel do esporte e lazer no desenvolvimento da população.

"Realizar cada vez mais ações como essa possibilitam que a população possa realizar atividade física e tenha um lazer de qualidade. A Smel nos Bairros tem o papel de fomentar o lazer e o exercício físico. É sempre uma ação conjunta com as associações de moradores, que gera resultados muito positivos para a população local", finalizou Paulinha.



