Voltaço recebe o Vasco em jogo-chave pela Taça Rio

Volta Redonda - Com 100% de aproveitamento no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda recebe o Vasco neste domingo, dia 08, às 16h, em um jogo-chave pela Taça Rio. Isso porque, o segundo turno do Estadual tem apenas cinco jogos e vencer em casa é essencial na briga pela classificação para a semifinal.

Para sair de campo com a vitória, o comandante Luizinho Vieira destaca a importância de fazer valer o fator casa e procurar impor o ritmo de jogo.

“A Taça Rio é mais curta e vencer em casa acaba sendo muito importante para continuarmos na parte de cima da tabela. O Vasco empatou na estreia e chega pressionado para buscar a vitória. Sabemos que será um confronto muito difícil e que quem vencer a disputa pela posse de bola estará mais perto de vencer o jogo”, disse.

O Volta Redonda é o vice-líder do grupo B, com os mesmos três pontos do Fluminense, que leva a melhor no saldo de gols. Na sequência, Resende e Vasco, com um ponto cada, dividem a terceira colocação. Macaé e Madureira fecham a classificação, com nenhum ponto conquistado.



Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado neste domingo, dia 08, a diretoria do Volta Redonda FC irá homenagear todas as funcionárias do clube antes da bola rolar para a partida diante do Vasco. Elas entrarão em campo e receberão das mãos do presidente Flávio Horta uma homenagem.

Ingressos

As entradas para Volta Redonda e Vasco estão sendo vendidas a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para a arquibancada e R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para as cadeiras especiais.

Os torcedores que foram ao jogo entre Voltaço e Macaé terão desconto de R$ 10 no valor do ingresso. Lembrando que será preciso apresentar o ingresso da partida na hora da troca que será realizada apenas no dia do jogo, a partir das 14h, nas bilheterias azul ou amarela do Raulino de Oliveira.

No dia da partida, a entrada dos torcedores do Esquadrão de Aço será pelos setores azul e amarelo. E dos visitantes, será pelos setores verde e laranja.